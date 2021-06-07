Telefon bağımlıları için üçüncü bir göz tasarladı

28 yaşındaki Güney Koreli endüstriyel tasarımcı Paeng Min-wook, yolda yürürken bile gözlerini ekrandan ayıramayanlar için üçüncü bir göz geliştirdi. Min-wook, bu sayede ekrana bakmaktan yolda önüne çıkanları görmeyenleri başlarına gelebilecek çeşitli kazalardan korumayı amaçlıyor.

Paeng Min-wook, cep telefonu kullanıcılarının hareket halindeyken yaralanmadan telefonlarına bakabilmeleri için alınlarına takabilecekleri “Üçüncü Göz” adını verdiği robotik bir göz küresi geliştirdi.

Paeng’in geliştirdiği cihazda, kullanıcının akıllı telefonuna bakmak için başını eğdiği algılandığında yarı saydam göz kapağı açılıyor. Kullanıcı bir engele denk gelmeden bir ila iki metre önce bip sesi ile uyarılıyor.

Royal College of Art ve Imperial College’da yüksek lisans yapan Paeng, Seul çevresinde Üçüncü Göz’ün kullanımını gösterirken Reuters’e verdiği demeçte, “Bu, gelecekteki üç gözlü insanlığın görünüşü. Gözlerimizi akıllı telefonlardan alamayacağımız için gelecekte ekstra bir göze daha ihtiyaç duyacağız” dedi.

Paeng’in icadı, kullanıcının boynunun eğik açısını ölçmek için bir jiroskop sensörü ve robotik göz ile herhangi bir engel arasındaki mesafeyi hesaplamak için ultrasonik sensör kullanıyor.

Paeng’in cihazı tanıtırken sokaklarda görünmesi, Seul sakinlerinin de ilgisini çekti. Seul sakini Lee Ok-jo, “Alnında bir gözü daha olan bir uzaylı gibi göründüğünü düşündüm. Bugünlerde pek çok genç cep telefonu kullanırken kaza yapabiliyor. Bu, onlar için iyi olur” dedi.

Paeng, Üçüncü Göz için bir kamera modülü ve cep telefonu uygulaması geliştirmeyi planlıyor, ancak icadını ticarileştirme planı yok.

sözcü.com.tr