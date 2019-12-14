TELEFON VE İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK!

İskele-Mehmetçik santralleri arasında fiber optik kabloda iyileştirme çalışmaları yapılacağından bugün ses ve data haberleşmesinin kesintiye uğrayacağı bildirildi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı açıklamada, Mehmetçik, Büyükkonuk, Bafra, Ziyamet, Kaleburnu, Yenierenköy ve Karpaz santral merkezlerinde ve civarı yerleşim alanlarında ses ve data haberleşmesinin 10.00 – 13.00 saatleri arasında sağlanamayacağını açıkladı.