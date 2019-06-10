TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ'NDEN UYARI!

Telekomünikasyon Dairesi ve Türk Telekom Internet ana omurgası üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın, çarşamba ve perşembe günleri 02.00-06.00 saatleri arasında internet kesintileri meydana gelebileceği bildirildi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı yazılı açıklamada, “Telekomünikasyon Dairesi ve Türk Telekom Internet ana omurgası üzerinde çalışma yapacaktır. Bu nedenle, 11,12 ve 13 Haziran 2019 tarihlerinde (02:00 - 06: 00 saatleri arasında) Internet ana omurga sisteminde (MPLS ) kapasite artışı, servis aktarımı ve yazılım güncellemesi çalışmaları yapılacağından dolayı belirtilen tarih ve saatler arasında internet kesintileri meydana gelebilecektir. Halkımızdan oluşacak olan kesintiler için özür dileriz” ifadelerini kullandı.