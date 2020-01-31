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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ'NDEN UYARI!

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ'NDEN UYARI!

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Telekomünikasyon Dairesi, Tatlısu bölgesine yarın öğleye kadar hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatlısu santralinin hizmet verdiği bölgedeki fiber optik kabloda güzergah değişikliği çalışması yapılacağından yarın 09.30-12.00 saatleri arasında bu bölgedeki aboneler hizmet alamayacak.

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