TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ'NDEN UYARI!

Telekomünikasyon Dairesi, Tatlısu bölgesine yarın öğleye kadar hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatlısu santralinin hizmet verdiği bölgedeki fiber optik kabloda güzergah değişikliği çalışması yapılacağından yarın 09.30-12.00 saatleri arasında bu bölgedeki aboneler hizmet alamayacak.