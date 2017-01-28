TEMİNATI ÖDEYEMEDİ!

Yaptığı kazanın ardından şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Ceyhun Can, mahkemenin belirlediği teminatı karşılayamadı

Devrim DEMİR

Girne-Değirmenlik anayolunda yapmış olduğu kazanın ardından aracında ve üzerinde yapılan aramada bonzai ile yakalanan Ceyhun Can aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Can, aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinin ardından dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklanmasına, 3 bin TL nakdi KKTC vatandaşı 1 kişinin 50 Bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Teminatı ödeyemedi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, Ceyhun Can’ın Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde yaptığı kazanın ardından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlının aracında ve üzerinde yapılan aramada iki buçuk gram bonzai ve iki adet içerisinde tütün ile karışık bonzai elle sarılmış sigara bulunduğunu belirtti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Bayram, Can’ın mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Havadis