Terim resmen açıkladı!

Fatih Terim: Gomis'in yerine 2 golcü alınması niyeti vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Brezilyalı futbolcu Mariano, Porto maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Mariano, açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'in açıklamaları:



"UEFA Kupası'nı kazanan takımla bu takım aynı mı ona bakmak lazım. Ancak önce tabii ki UEFA'ya kalalım. Muhakkak ki Galatasaray'ın tarihinde kazandığı bir UEFA Kupası var. Galatasaray yine sonuna kadar gitmek isteyecektir. UEFA'ya baktığımız kalan Şampiyonlar Ligi'nden kalan takımlar var. Milan maçıyla başlayıp Kopenhag'da biten seriyi yakalamak isteriz. Neden olmasın? Ama önce tabii UEFA'ya kalalım."



"Porto ile orada oynadığımız maça bakınca, bir lig maçında bile bulamadığımız pozisyonlar vardı. Atamadığınız zaman, o takım birinci gidiyor. Devre arasını iyi kullanabilirsek, her şey olabilir."



"Tüm takımlardan farklı bir durumdayız. UEFA cezamız ve ligde yaşadıklarımız nedeniyle eşit koşullarda yarışmıyoruz. Bazı konuları değerlendirirken, bunların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Millet 100'e, 200'e alırken, siz satmadan alamıyorsunuz."



Schalke ile Lokomotiv Moskova'nın tweetleri üzerine:



"Şampiyonlar Ligi gibi çok yüksek kalibrede oynanan bir turnuvada bunları espri olarak kabul ediyorum ben. Schalke'nin sevincinden böyle bir tweet attığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın mağlubiyetini hiç beklemiyordu onlar. Lokomotiv'in yaptığını da güzel bir espri olarak görüyorum. Biz kazanalım, onlar ne yaparsa yapsın. Gönül isterdi ki biz bir tweet atalım, "Haydi Lokomotiv Moskova kalbimiz seninle" diye. O zaman 8-7 gelecektik buraya. Şimdi "Haydi Galatasaray" demekte yarar var.



Terim'den yönetime Gomis göndermesi!



"Bir defa Gomis'in üstünden bir çok şey söylediniz. Ben bu konuda hiç konuşmadım. Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak çok doğru değil. Gomis bir defa çok iyi bir golcü ve bize çok hizmetler yapmıştır. Ama koca Galatasaray takımı, Gomis'in yerine iki golcü alma niyeti olmadan Gomis'i verir mi?"



"Gomis'in yerine iki santrafor alınacağı için teknik olarak satışına onay verdik. Teknik heyetin onayıyla satıldı deniyor. Galatasaray'ın menfaati neyse, teknik heyet ona evet der. O gün, idari olarak da, teknik olarak da Gomis kararının verilmesinin nedenleri var. Durup dururken biz gol kralına neden hayır diyelim? Bakmayın zaman zaman bazı hesaplardan yazanlara, siz buraya bakın."



"Gomis iyi bir golcü, iyi bir oyuncu ama o gün için o kararın verilmesi doğruldu. Demek iki taraf da öyle istedi. Ondan sonra o dedi, bu dedi çok önemli değil. Eğer gruptan çıkmış olsaydık bugün Gomis konuşulmayacaktı."



Porto için bundan sonrası zor olacak



"Porto'nun grubumuzun en iyi takımlarından biri olduğunu söylemiştim. Çok da beğendiğim bir takım. Ama kalacak olan takımlar, dünyanın en iyi takımları gibi görünüyor. Bundan sonrası onlar için zor olarak ancak zor olan işler değerli işler oluyor. Bundan sonrası için onlara başarılar diliyorum. Başarılı olurlar inşallah."

"Derin ve geniş kadromuz yok"

Derin ve geniş kadromuz yok. Cezalar sakatlık riskini de artırıyor. Maalesef istikrar ve dengeyi sağlayamadık. Oyun içerisinde ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. En az zararla devreye girmek istiyoruz. Bazı takımlarda kayıp filan yoktur. Her milli takımlardan dönüşlerde sıkıntı yaşadık. G.Saray güçlü bir markadır. Bu güçlü marka kendini yenileyebilir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyorum ki yarın Porto maçında tüm şartlarımızı zorlayarak inancımızı yitirmeden bir maç oynayacağız.

"Sneijder ve Melo bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor, bir çağırsak geleceklerini biliyoruz. Galatasaraylılar bu kadarını bilsinler yeter. Melo ve Sneijder isimlerini söyleyince bile yüzüm gülüyor görüyorsunuz."

"Benim gibi hayatı hücumla geçmiş bir hoca..."

Nagatomo'nun ciğeri söndü! Komorlar diye bir yere gidiyorlar, Benin diye bir yere gidiyorlar. Yuto şimdi de Asya Kupası'na gidiyor. Bizim geniş bir kadromuz yok, derin bir kadromuz yok. Yoksa benim gibi hayatı hücumla geçmiş bir hoca üçlüyle, beşliyle oynar mı?

Mariano'nun açıklamaları şöyle:

"Porto her zaman tehlikeli bir takım ama Galatasaray'ın Avrupa'da olması gerekiyor."

"Dengeli bir gruptayız. Diğer gruplara baktığınızda favori olan takımlar görünüyordu. Bizde ise herkesin gruptan çıkma şansı vardı. Ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor."



"İlk oynadığımız maçı kimse unutmasın. Baskılı oynadık. Porto karşısında yakaladığımız şansları değerlendiremedik. Eğer lider oluyorlarsa mutlaka hak etmişlerdir."