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KANUNSUZ AVLANMA!

KANUNSUZ AVLANMA!

3 kişi hakkında yasal işlem!

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09.12.2018 tarihinde KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, M.K.(E-17), babası F.K.(E-46) adına kayıtlı av tüfeği ile Çayönü köyünün güney batı kısmında bulunan ava kapalı bölgede, M.Ç.(E-37) ise Serdarlı köyünün güney doğusunda bulunan ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz avlandıkları sırada av korucuları tarafından tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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