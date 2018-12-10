KANUNSUZ AVLANMA!

09.12.2018 tarihinde KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, M.K.(E-17), babası F.K.(E-46) adına kayıtlı av tüfeği ile Çayönü köyünün güney batı kısmında bulunan ava kapalı bölgede, M.Ç.(E-37) ise Serdarlı köyünün güney doğusunda bulunan ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz avlandıkları sırada av korucuları tarafından tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.