TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler şaka olduğunu düşünüyor

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki TikTok fenomeni Tracy Kiss, cinsel ilişki yaşadığı erkeklerin cinsel organ boyunu ölçtürmek için eline cetvel dövmesi yaptırdı.

İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde ikamet eden 1 çocuk annesi TikTok fenomeni Tracy Kiss'in son hareketi, ağızları açık bıraktı. Kendisini cinsel ilişki bağımlısı olarak tanımlayan Kiss, ilişkiye girdiği erkeklerin cinsel organının boyutunu ölçmek için koluna cetvel dövmesi yaptırdı.

KIZI BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Kiss'in kızı da annesinin yaptırdığı dövme nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Annesinin hareketine anlam veremediğini belirten genç kız, dövmenin nedenini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

"HERKES BENZERSİZDİR AMA BU BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Dövmesi hakkında konuşan Tracy Kiss, "Bu dövmeyi erkekleri yargılamak ya da onları küçük düşürmek için yapmıyorum. Elbette ki herkes benzersizdir fakat bu ayrıntı benim deneyiminde önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullandı.

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