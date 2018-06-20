TIR İÇERİSİNDEN 18 MÜLTECİ ÇIKTI!

Girne Turizm Limanından, KKTC’ye giriş yapmak isteyen bir tır aracın arkasında Suriye uyruklu toplam 18 erkek şahısın tespit edildi.

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre, Beşparmak gemisi ile limana gelen tır aracın içerisine Suriye uyruklu 18 kişinin yanı sıra, çok sayıda kaçak sigara da ele geçirildi.

Tır sürücüsü C.Ç. (E-45) tutuklanndı

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.