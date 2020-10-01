Topa tuttular! 93 bin TL'lik okul çantası

Kylie Jenner kızının 'okula dönüş' temalı görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşınca eleştirilerin hedefi oldu. İki yaşındaki Stormi'nin sırtındaki çantanın 90 bin lirayı aşan fiyatı tepki topladı

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Kurduğu kozmetik markasıyla büyük bir servetin sahibi olan ve kısa sürede aile içindeki en çok gelir elde eden isim haline gelen 23 yaşındaki Jenner, kızına aldığı pahalı hediyelerle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

2 yaşındaki kızının okula dönüşünü duyuran Jenner, Stormi’nin evde eğitimi öncesi fotoğraf ve videolar paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun sırtındaki Hermès marka çanta ve kulağındaki elmas küpeler dikkat çekti.

Stormi’nin yeni çantasının 12 bin dolar (93 bin TL) olduğunu yazan takipçileri, küçük çocuğa bu yaşta pahalı hediyeler verdiği için Jenner’ı eleştirdi.

Stormi, Jenner’ın ünlü rapçi Travis Scott’la olan beraberliğinden 2018’de dünyaya gelmişti.

sözcü.com.tr