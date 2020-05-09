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"Toplam 1988 test yapıldı, pozitif vaka yok"

"Toplam 1988 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 138 kişinin 123'ünün pcr test sonuçları negatif kalan 15 kişinin ileri tetkik sonuçları bekleniyor .

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. 

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 138 kişinin arasından  , 123 kişinin sonuçların negatif çıktığını geriye kalan 15 kişinin ileri tetkik test sonuçlarının daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi. 

Bakan Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 4  kişiye  ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

Bakan Pilli'nin , 9  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1988  

Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok  

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 23.064

Toplam Vaka Sayısı: 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 103  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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