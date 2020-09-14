Bakan Pilli: "Toplam 2149 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

14 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2149

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 144.429

Toplam Vaka Sayısı: 607

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 335

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 268

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 211

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok