"Toplam 2149 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi"
3'ü yerel 14 pozitif vaka tespit edildi
Bakan Pilli: "Toplam 2149 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
14 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2149
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 144.429
Toplam Vaka Sayısı: 607
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 335
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 268
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 211
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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