Tozlu havanın 3 gün etkili olması bekleniyor

Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede hava kirliği yaratıyor.

Toz taşınımının 19 Nisan Salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Bu arada, bölgemizin alçak basınç sistemi ile ilik ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.