TRAFİĞE 1 HAFTADA 4 KURBAN!

Polis, kazaya neden olan başlıca trafik suçlarını “süratli araç kullanmak” “kavşakta durmamak” olarak açıkladı.

Öte yandan 30 Eylül – 06 Ekim tarihleri arasında polis ülke genelinde 8 bin 614 aracı kontrol ederken, 879 sürücü hakkında ileri işleme gitti.

RAPOR EDİLEN SÜRÜCÜLERİN 174’Ü SEYRÜSEFER RUHSATSIZ ARAÇ KULLANIYORDU

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinden 111’i süratli, 8’i tehlikeli, 22’si dikkatsiz, 174’ü seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 26’sı alkollü, 38’i muayenesiz, 50’si sigortasız veya kapsamı dışında, 22’si "A" yol kullanma izinsiz, 2’si "B" özel işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi. 7 sürücünün koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullandığı tespit edildi.

Sürücülerin 125’inin seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu belirlendi. 92 sürücü trafik levha ve işaretlerine, 2 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan, 178 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

30 Eylül – 06 Ekim tarihleri arasında KKTC’de toplam 61 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 2’si ölümle, 13’ü yaralanmayla ve 46’sı hasarla sonuçlandı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazalarda, 28 kişi de yaralandı.

Polis, 19 kazanın süratten, 16’sının kavşakta durmamaktan, 10’unun yakın takipten, 10’unun dikkatsiz sürüşten, 6’sının diğer etkenlerden olduğunu açıkladı.

Kazalardaki toplam hasar miktarı kayıtlara, 619 bin 100 TL olarak geçti.

EN FAZLA KAZA LEFKOŞA İLÇESİNDE

En fazla kaza 35 ile Lefkoşa ilçesinde olurken, 12 kaza Girne, 7 kaza Gazimağusa, 3 kaza Güzelyurt ve 4 kaza da İskele ilçesinde oldu.