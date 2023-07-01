Yenierenköy ve İnönü’de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece Yenierenköy’de, Sinan Hürtaş (E-20), yönetimindeki EN 113 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde seyrettiği sırada, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu viraj üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı ve yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptı. Çarpma sonrası trafik levhasına ardından da bir ikametgahın önünde bulunan ağaca çarparak ikametgahın avlusu içerisine tavanı üzerinde devrildi.

Kaza sonucu yaralanan EN 113 plakalı araç sürücüsü Sinan Hürtaş ile araçta yolcu olarak bulunan Ayhan Teyarecioğlu (E-19) ve Nihat Teyarecioğlu (E-17) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayhan Teyarecioğlu ve Nihat Teyarecioğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, Sinan Hürtaş ise omurga kemiğinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine arından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.

İnönü kavşağı – İnönü köyü yolu üzerinde ise Hasan Acarca (E-29), yönetimindeki CS 700 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

BRT