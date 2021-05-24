Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
A+A-
Gazimağusa-Karpaz yolunun Kalecik civarında, aracının hakimiyetini kaybederek, kaza yapan 26 yaşındaki Buse Açık’ın köprücük kemiği kırıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, Buse Açık, JK 982 plakalı araçla Karpaz istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Kalecik yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağından çıktı ve bariyerlere çarptı.
Köprücük kemiği kırıldığı belirtilen Açık’ın, Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi.
BRTK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.