Trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat, 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Hereke Sokak üzerinde, Özden Can ALTINKAYA(E-21) 56 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KP 677 plakalı araç ile güney istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun batı kısmında park halinde bulunan Kemal ÖZİKİZ’e ait SE 632 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile duramayarak yoluna devam eden KP 677 plakalı araç, Çelebi ILIK’a ait ikametgahın bahçe kapısına ve 3 adet çöp bidonuna çarpmış ve yine duramayarak yoluna devam edip, Üner GÜREŞCİOĞLU’na ait ikametgahın bahçe kapısına ve bahçeyi çevreleyen beton duvara da çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan KP 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda DELİBAŞ(K-21) ve Zeynep SEÇİL(K-22), ambulans ile kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

KP 677 plakalı araç sürücüsü Özden Can ALTINKAYA tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.