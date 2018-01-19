TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU!

Güzelyurt ve İskele’de trafik ve asayiş operasyonu düzenlendi .

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 10.00-12.00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde faaliyet gösteren gece kulüpleri ve alkollü içki satış yerlerine yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu, toplam 202 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 25 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele Polis Müdürlüğü’nün dün 17.00-19.30 saatleri arasında sorumluluk sahasında düzenlediği operasyonda bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu, toplam 200 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 12 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.