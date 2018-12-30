Trafikte kanun tanımazlık had safhada

Yeni Bakış Gazetesi’nden Ahmet İkidereli’nin haberine göre Polis, Cuma akşamı 21.00-01.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri, pansiyonlar ve seyir halinde bulunan araçlarda kontroller yapıldı.

İzinsiz ikamet eden 4 kişiye yasal işlem

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi, KKTC’de izinsiz ikamet eden toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 157 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 kişi sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan tutuklandı, muhtelif suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.

Girne’de 125 araç sürücüsü rapor edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve seyir halinde bulunan araçlarda kontroller yapıldı. Yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 625 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, muhtelif suçlardan dolayı 2 kişi tutuklandı, 6 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde ise; bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 350 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 69 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, muhtelif suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.