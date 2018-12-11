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Transparan kıyafeti olay oldu!

Transparan kıyafeti olay oldu!

Transparan kıyafeti olay oldu!

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Kardashian ve Jenner ailelerinin en son gözdesi olan Kendall Jenner, Londra'da düzenlenen geceye elbisesiyle damga vurdu

Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri törenine, dağıtılan ödüllerden çok Kendall Jenner damga vurdu. Kırmızı halıda boy gösteren Jenner, altına giydi iç çamaşırının üstüne giydiği tül kıyafetiyle gecenin ilgi odağı oldu.

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