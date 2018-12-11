Son isteği doktorları bile şok etti!

Geçirdiği sayısız estetik operasyonla defalarca haber olan Pixee Fox, son isteğiyle doktorları isyan ettirdi!

Bugüne dek 200'den fazla estetik operasyon geçiren estetik bağımlısı Pixee Fox, Botched Doctors programının konuğu oldu Çizgi film karakteri gibi görünmek için defalarca bıçak altına yatan 28 yaşındaki Fox'un son isteğine karşı doktorlar 'Hayır' cevabı verdi.

İstediği karaktere benzeyebilmek için kaburgalarını aldırıp, göz rengini dahi değiştiren Fox, bu defa saç çizgisini yeniden hizalamak istediğini söyledi. Katıldığı programın sunucuları olan cerrahlar Terry Dubrow ve Paul Nassif, Fox'un talep ettiği bu ameliyatı reddettiler.

Cerrahlar, Fox'un beden algı bozukluğu olan bir plastik cerrahi bağımlısı olduğuna inandıkları için bu ameliyatı yapmayı reddetti.