'TUBA BÜYÜKÜSTÜN KIVANÇ’I TAŞIYAMAZ'

Dizilerde aşklarıyla göz dolduran çiftler ‘Gerçek hayatta sevgili olabilir miydi?’ sorusuna astrolojiden yola çıkarak bir cevap aradık. Tuğçe Işınsu ise bu çiftlerin doğum haritalarına bakarak uyumlarını değerlendirdi

Halit Ergenç & Tuba Büyüküstün

Halit sevgi, Tuba çılgınlık isterdi

Halit Ergenç, boğa burcu ve ilişkide çılgınlıklardan hoşlanmayan, aşktan çok sevgiyi tercih eden, değişken ruh halli kadınlardan vazgeçebilecek bir erkek. Klasik, ağır başlı ve mutlaka sözünü geçirebileceği kadını tercih eder. Yengeç burcu Tuba Büyüküstün aşk bittiğinde gidebilecek, değişime açık ve daha orijinal, hatta ilişkide oyun da oynayabilecek bir erkeğe kendini kaptırabilir... Bir taraf çılgın bir taraf huzur arayışında olurdu.

Tuba Büyüküstün & Kıvanç Tatlıtuğ

Tuba, Kıvanç’ı taşıyamazdı

Kıvanç çok tutkulu ve derinlikli, sıra dışı aşk seven bir akrep erkeği olarak Tuba'nın daha sakin, daha masum, daha dingin hallerinden sıkılırdı. Kıvanç gizemli ve kendinden geride duran kadın sevebilir. İki oyuncu bir arada olamazdı... Kendi gibi oyuncu olan bir kadına Kıvanç aşık olmazdı ki gerçek hayatta da eşini farklı meslekten seçti. Tuba, Kıvanç'ı fazla idealist ve beklentili bulup bu aşkı taşıyamazdı, birbirlerini "aşık" olarak anlayamazlardı ve zor bir ilişki olurdu. Sık ayrılıp barışırlardı. Sonunda bırakan ve bitiren Kıvanç olurdu. Tuba çok zorlanıp bu ilişkinin birçok yerinde geri çekilmek zorunda kalırdı.

Kerem Bursin & Leyla Lydia Tuğutlu

Leyla, Kerem'i sıkardı

Kerem Bursin hiçbir kadına çok derinden bağlı kalacak biri değil. Çocuksu ve zora gelince katlanmaz. İkizler burcu erkeği olduğu için aklı çelinebilecek, içtenlikli, eğlenceli ama aşırı bağlanmayacak bir sevgili olurdu. Akrep burcu Leyla, daha katı kuralları olan bir sevgili olup beklentileri, geleceğe dair soruları, kül yutmayan kadın edaları ile Kerem'i bir süre sonra sıkardı. Kerem beden dili ve enerjisi ile genel olarak flörte açık biri. Kerem'in çok aşık olacağı kadın kendi gibi çok özgür ve sıra dışı, kimseyi çok takmayan ve çok daha güzel bir kadın olabilir. Erkeği kovalamayan kadın, sadece Kerem'in ilgisini çeker çünkü o bir İkizler erkeği.

Birkan Sokullu & Burcu Biricik

Birkan kaçar, Burcu kovalardı

Boğa burcu olan Burcu, sevgi dolu ama aşkta çok etkileyici olmayan, samimi , belki uzun vadede erkeğin annesi rolüne de bürünen bir sevgili olabilir ki bu durum Terazi erkeği olan Birkan Bey'i sıkabilirdi... Rüya çift olamayacak olan bu ikili, gerçek hayatta birlikte olsa hep Burcu toparlayan, temkinli, idare eden, sorunların üzerini örten cefakar aşık olurdu. Birkan kaçar, Burcu kovalardı. Boğa kadını, bir erkeğe kafayı taktı mı başta aşık mı değil mi çok aldırmaz, bu yolla ve çok çaba ile kör topal çıkarlardı ancak...

Neslihan Atagül & Burak Özçivit

Kesinlikle uyumlu değiller

Burak, oğlak burcu olduğu için zor güvenip karşısındaki kişiyi önce uzaktan tanır ve sonra ilişki kararı alırdı. Aslan kadını Neslihan söz dinlemez, doğal biri. Burak bir süre sonra ona zor, kuralcı, detaycı veya şüpheci gelirdi. Bir süre çıkar ayrılırdı bu çift, evlilik kararı vermezdi. Burak çevrenin de kendisi ile ilgili ne düşündüğünü önemseyen biri, çılgın veya yoğun aşklardan çok güveni seçer. Neslihan kuralların olduğu yerde aşkın olmadığını düşünen bir ruh, uyumlu değil...

Fahriye Evcen & Engin Akyürek

Ruh eşi olamazlardı

İkizler kadını Fahriye Evcen, aşktan çok mantık ve huzur insanı. Terazi erkeği Engin ise aşka çok özen verilmesini isteyen alıngan biri. Bu ikisi birlikte olsa, Engin serzenişte bulunan, yetersizliklerin sürekli altını çizen, şefkatli bir aşık olurdu. Engin bu aşktan tatmin olmazdı. Bu çiftten bir ruh eşi hikayesi de çıkmazdı.

Erdal Beşikçioğlu & Gökçe Bahadır

Çok büyük aşk yaşarlardı

Erdal Beşikçioğlu, biraz erkeksi, doğal, kaprisi olmayan Akrep burcu Gökçe Bahadır'a kesin olarak aşık olabilirdi... Harbi ve iyi kalpli, doğal ve her şarta uyum sağlayabilen Bahadır içten tavırları ve strateji yapmayan hali ile onu kendine yaklaştırırdı. Erdal Bey, Oğlak burcu ve asla oyun, yalan, sahtelik kaldırmayan bir yapıda. Bahadır da çok güven veren biri olduğu için uzun yıllar sadakat ilişki yaşarlardı. İkisi çok da sosyal olmayan, içe kapanık, bazen cesur ve maceracı, bazen kimsenin detaylarını bilmediği bir aşk yaşardı. Çok sık seyahat ederlerdi. Evlenmez ama uzun süre büyük aşk yaşarlardı.

Bensu Soral & Çağatay Ulusoy

Bensu, Çağatay için çok kırılgan

Aşkta en anlaşılması zor erkek tipi Terazi'dir, Çağatay ancak kendi gibi detaycı ve karmaşık bir kadına aşık olur... Kova kadını Bensu Soral, kırılgan bir tip kalırdı bu zor erkeğin yanında. Çağatay önce onu etkiler sonra değişken yapısı ile geri çekilir ve işi zora sokardı. Çağatay tarzı erkekler çok "kaçın kurası" bir kadına denk gelince diz çöker, ipleri teslim eder. Bensu ise daha klasik Romeo tipi ile mutlu olur. Hiçbir uyum olmayacak bu ilişkide Bensu kırılırdı.