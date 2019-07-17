TÜK ZAHİRE ALIMLARINA DEVAM EDİYOR

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 2019 ürünü zahire alımlarına devam ediyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, yarından itibaren Lefkoşa Silosu Şubesi, İskele Şubesi ve Geçitkale Şubesi’nde yemlik arpa alımlarına, Vadili ambarlarında ise yemlik arpa, yumuşak buğday ve sert buğday alımlarına devam edileceği bildirildi.