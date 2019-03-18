"TÜKETİCİ HAKLARI" ÖĞRENCİLERE AKTARILACAK
“Tüketici Hakları” öğrencilere aktarılacak
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin Tüketici Birimi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda “Tüketici Hakları”na yönelik bilinçlendirme toplantıları yapacaktır.
20 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak “Tüketici Hakları” konulu bilgilendirme toplantılarında lise düzeyindeki 10 okula ziyaretler gerçekleştirilecektir.
Öğrencilerin, tüketici haklarını daha fazla ve doğru şekilde bilinçlendirerek, gerek ailelerine, gerekse çevrelerine bu hakları aktarmalarını amaçlayan toplantılarda, kusurlu mal ve kusurlu hizmetlerin Tüketici Birimi altındaki “Mal ve Hizmetler Hakem Heyetine” başvurulması gerektiği, ayrıca bu başvuruların nasıl ve hangi yöntemlerle yapabileceği aktarılacak.
Tüketici Birimi’nin okullarda yapacağı “Tüketici Hakları” konulu bilinçlendirme toplantıları programı şöyle:
20 Mart Çarşamba
Saat 09.00: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
Saat 12.00: Lefkoşa Türk Lisesi
27 Mart Çarşamba
Saat 09.00: Atatürk Meslek Lisesi
Saat 12.00: Haydarpaşa Ticaret Lisesi
10 Nisan Çarşamba
Saat 09.00: Türk Maarif Koleji
Saat 12.00: Değirmenlik Lisesi
17 Nisan Çarşamba
Saat 09.00: 20 Temmuz Fen Lisesi
Saat 12.00: Hala Sultan İlahiyat Koleji
24 Nisan Çarşamba
Saat 09.00: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
Saat 12.00: Yakın Doğu Koleji
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.