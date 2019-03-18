"TÜKETİCİ HAKLARI" ÖĞRENCİLERE AKTARILACAK

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin Tüketici Birimi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda “Tüketici Hakları”na yönelik bilinçlendirme toplantıları yapacaktır.

20 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak “Tüketici Hakları” konulu bilgilendirme toplantılarında lise düzeyindeki 10 okula ziyaretler gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin, tüketici haklarını daha fazla ve doğru şekilde bilinçlendirerek, gerek ailelerine, gerekse çevrelerine bu hakları aktarmalarını amaçlayan toplantılarda, kusurlu mal ve kusurlu hizmetlerin Tüketici Birimi altındaki “Mal ve Hizmetler Hakem Heyetine” başvurulması gerektiği, ayrıca bu başvuruların nasıl ve hangi yöntemlerle yapabileceği aktarılacak.

Tüketici Birimi’nin okullarda yapacağı “Tüketici Hakları” konulu bilinçlendirme toplantıları programı şöyle:

20 Mart Çarşamba

Saat 09.00: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

Saat 12.00: Lefkoşa Türk Lisesi

27 Mart Çarşamba

Saat 09.00: Atatürk Meslek Lisesi

Saat 12.00: Haydarpaşa Ticaret Lisesi

10 Nisan Çarşamba

Saat 09.00: Türk Maarif Koleji

Saat 12.00: Değirmenlik Lisesi

17 Nisan Çarşamba

Saat 09.00: 20 Temmuz Fen Lisesi

Saat 12.00: Hala Sultan İlahiyat Koleji

24 Nisan Çarşamba

Saat 09.00: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

Saat 12.00: Yakın Doğu Koleji