Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüsün 6 kişinin hayatına mal olmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda da ekipler teyakkuza geçti. Bazı uçaklarda virüs taraması gerçekleştirildi ve Çin'den yolcu taşıyan havayolu şirketlerine uyarılar yapıldı.

Havalimanı'nda görevli Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'den yolcu taşıyan havayolu şirketlerini uyardı. Şirketlerle toplantı gerçekleştiren ekipler virüsün belirtilerini ve önlemlerini anlattı. Öte yandan teyakkuza geçen ekipler, Çin ile irtibat halinde olan uçaklarda virüs taramaları gerçekleştirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüsün dünya çapında paniğe yol açmasının ardından Türkiye'de de gerekli önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri Çin'den yolcu taşıyan veya bu havayolu şirketlerine yer hizmeti veren şirketleri uyardı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bu şirketlerle toplantı yapan İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri, virüsün belirtilerini ve önlemlerini anlattı. İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri çalışanların böyle bir yolcu gördüğünde veya şüphelendiklerinde kendilerine ulaşılmasını istedi. Öte yandan yetkililer, Çin'den yolcu taşıyan veya bu havayolu şirketlerine yer hizmeti veren bölgelerde virüs taramaları gerçekleştirdi.

VİRÜS TAŞIDIĞI ANLAŞILAN HASTA KARANTİNAYA ALINACAK

İstanbul Havalimanı'nda böyle bir duruma rastlanması durumunda Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri hastaya anında müdahale edecek. Virüs taşıdığı anlaşılırsa özel kıyafetli ekipler hastayı karantina odasına alacak ve gerekli sağlık kurumlarına sevki gerçekleştirilecek.

DÜNYADA CORONAVİRÜS TEDİRGİNLİĞİ

Dünya Sağlık Örgütü, bugün yaptığı açıklamada virüsün başka Çin şehirleriyle diğer ülkelere yayılmasının beklendiğini duyurdu. Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu.

Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu. Hastalık ilk olarak geçen yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı.

Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA