22 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bakış açınızı değiştirmeniz için aslında o kadar da büyük şeylere ihtiyacınız yok. Yeni insanlarla tanışmak, yeni kitaplar okumak ve yeni filmler izlemek… Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? O zaman hemen harekete geçin!

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Siz ne kadar güzel önerilerle gelirseniz gelin arkadaşlarınızın bugün dışarı çıkmak konusunda isteksiz olduğunu görebilirsiniz. Siz yine de onları neşelendirmeye çalışın, en sonunda baskılarınıza dayanamayıp moda gireceklerine emin olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Aile bireylerinizle aranızda beklenmeyen bir anlaşmazlık yaşanabilir. Bu sizin içinizde biriktirdiğiniz öfkenizi bir anda kusmanızdan kaynaklanıyor. Bu kişiyle iletişim kurmanın zor olmadığı ortada, içinize atmak yerine sizi sinirlendiren davranışlarını açıkça konuşmayı denemelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bazı günler diğer insanlarla sosyalleşmek zorunda kalmak eziyet gibi hissettirir. Bugün de ne yazık ki o günlerden biri. Yine de tüm enerjinizi toplayın ve yüzünüzde kocaman bir gülücükle gezin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Özgüveninizle yaratıcılığınız arasında bir ilişki olduğunu biliyor muydunuz? Hayatınızın bu döneminde özgüveniniz yaratıcılığınızı besliyor ve çok iyi işlere imza atıyorsunuz. Doğru yolda ilerlemeye devam edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İşyerinizde mükemmel bir grup çalışmasına önderlik edeceksiniz. Bu çalışma muhtemelen terfi almanızı sağlayacak ve hayatınız olumlu anlamda değişecek. Bu yüzden asla işinizi yaparken utangaç olmayın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün affediciliği kucaklayın ve diğer insanların hayatını kontrol edemeyeceğinizi artık kabullenin. Size hata yapmış olmak kendi seçimleriydi ve bunda sizin hiçbir suçunuz yok. Kendinize yüklenmekten vazgeçin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Unutmayın ki hiçbir sır sonsuza dek gizli kalmaz. Uzun zamandır sakladığınız bir sırrı bugün başkasıyla paylaşabilirsiniz. Dedikodu amaçlı olmadığı sürece bunu yapmanızda bir sakınca yok.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yaptığınız işin karşılığının daha fazla olduğunu düşünüyorsanız bunu talep etmelisiniz. Talep etmediğiniz sürece hiçbir isteğiniz kendiliğinden gerçekleşmeyecek.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Küçük şeylerin büyük anlamlar ifade edeceği bir gündesiniz. Başınızın sıkıştığı bir anda yakın dostunuzun ufacık bir yardımı bugün gününüzü kurtaracak.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gelecekle ilgili planlar yaparken sadece olumlu sonuçları düşünerek ilerlemeyin. Başarısızlık ihtimalini de göz önünde bulundurun ve her daim B planınız hazır olsun.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi bir aksiyon filmindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Tek eksiğiniz etrafınızda çarpışan arabalar! Ancak merak etmeyin, birkaç saat içinde eski düzeninize dönmüş olacaksınız.