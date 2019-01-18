TÜM SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Yollarda son durum:

Güzelyurt – Akdeniz eski yolu su taşkını nedeniyle halen trafiğe kapalı

Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yol çökmeden dolayı halen trafiğe kapalı.

Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yol kısmi olarak trafiğe açıldı ulaşım tek seritten kontrollü olarak veriliyor.

Önceki yağışlardan dolayı çöken ve kullanılmaz durumda olan Kalkanlı – Kılıçaslan yolu ile Boltaşlı dan deniz sahiline giden yol da trafiğe kapalı yollar arasında bulunuyor.