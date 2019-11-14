TÜPE ZAM GELDİ!

Kıbrıs Türk Petrolleri hammaddeye yüzde 13,6 zam yaptı. Tüp gaza yapılan zam bugünden itibaren devreye girecek.



Tüp gaza yüzde 13,6 oranında zam yapıldı. 60 TL’den alıcıya ulaşan ev tipi tüpün fiyatı 65 TL’ye yükseldi.



Alınan kararla 11 kilogramlık ev tipi tüp gaz 65 TL’den satılacak.



Tüp gaza yüzde 13,6 zam yapıldı ancak üretici firmalar, 8 TL olması gereken artışı “halkın alım gücünü” gerekçesiyle 5 TL yansıtma kararı aldı.



Tüp gaza yapılan zammın bugünden itibaren devreye gireceği belirtildi.