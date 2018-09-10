TURİZM KENTİNE HİÇ YAKIŞMADI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Turizmin incisi Girne Antik Liman kordonboyunda dün gece gitarlarıyla müzik yaparak etrafındaki turistlere müzik ziyafeti veren gençler Girne Belediyesi’ne ait zabıtalar tarafından engellendi. Zabıtaların bu tavrı karşısında çaresiz kalan gençler evlerine dönmek zorunda kaldı.



NEDEN YASAKLIYORSUNUZ



Ellerinde gitarlarıyla, yükseltici cihaz kullanmadan, kordonboyunda etraflarına toplanan turistlere müzik ziyafeti çeken Kıbrıslı gençler, zabıtaların bu tavrına tepki gösterdi. Yükseltici cihaz kullanmadan tamamen doğal seslerle müzik yaptıklarını ifade eden gençler, “Neden zabıta bu tür hareketleri yasaklıyor” diye sordu. Tüm dünyada, turistik kentlerde bu tür etkinliklerin yapıldığını söyleyen gençler, turizm kentinde bu tür yasaklamaların turizme zarar verdiğini söylediler.



Gençleri engelleyen Girne Belediyesi zabıtaları ise, gençlere, “önceden izin almak zorundasınız, izin almadığınız için sizin müzik yapmanıza müsaade etmiyoruz” dedi. Çaresiz gençler, aletlerini kılıflarına koyarak evlerinin yolunu tuttu.



DEMEK Kİ TURİZM BURAYA KADAR



Gençleri büyük bir zevkle dinleyen turistler, biz gitar sesini duyunca buraya geldik oturduk, gençlerin doğal sesiyle söyledikleri şarkıları ve gitarı dinliyorduk ancak zabıtaların bu yasaklamasına bir anlam veremedik, turistik kentlerde bu tür güzel hareketler turistlerin de ilgisini çekiyor, yazık “demek ki burada turizm buraya kadarmış” d ediler.