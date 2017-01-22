Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. TÜRK FUTBOLU YASTA
TÜRK FUTBOLU YASTA

TÜRK FUTBOLU YASTA

İlhan Cavcav hayatını kaybetti!

A+A-

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Cumartesi günü sabaha karşı rahatsızlanmış ve Güven Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

81 yaşındaki Cavcav, önceki gün dengesini kaybederek düşmüş ve koluyla kafasını çarpmıştı.

Bu haber toplam 532 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.