TÜRK FUTBOLU YASTA
İlhan Cavcav hayatını kaybetti!
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Cumartesi günü sabaha karşı rahatsızlanmış ve Güven Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.
81 yaşındaki Cavcav, önceki gün dengesini kaybederek düşmüş ve koluyla kafasını çarpmıştı.
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