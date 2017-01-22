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22 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

22 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

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KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Günün ilk yarısında psikolojik açıdan daha hassas olabilirsiniz. Öğle sonrasında yenilikler ve kendinizi geliştirebileceğiniz olanaklar bulacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Günün ilk yarısında evlilikte daha duyarlı olmak gerekebilir. Öğle sonrasında tamamlanması gereken işler söz konusu olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Günün ilk yarısında zaman alan işler biraz sıkıntı yaratabilir. Öğle sonrasında yakın beraberlikler, ilişkiler önem kazanıyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Günün ilk yarısında duygusal alanda daha kararlı olabilirsiniz. Öğle sonrasında eve yönelik güzel işlerle ilgilenmeniz mümkün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Günün ilk yarısında ailevi konulara odaklanmak gerekebilir. Öğle sonrasında hareketlilik ve yaratıcı konular dikkat çekiyor.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Günün ilk yarısında konuşmalar, ziyaretler söz konusu. Öğle sonrasında evle ilgili size kazanç getirebilecek olanaklar var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Günün ilk yarısında harcamalarınızda daha özenli olmalısınız. Öğle sonrasında kişisel alanda önemli adımlar atabilirsiniz. Daha iyimsersiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Günün ilk yarısında duygusal dalgalanmalara açıksınız. Öğle sonrasında bazı gizli olan durumlar ortaya çıkabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Günün ilk yarısında biraz daha önlemci olmalısınız. Öğle sonrasında Ay burcunuzda ilerlerken arkadaşlıklar, gruplar size keyif getirebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Günün ilk yarısında beklentilerinizde daha gerçekçi kalmaya bakın. Öğle sonrasında bazı gizli durumlar gündeme gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Günün ilk yarısında yapmanız gereken işler olabilir. Öğle sonrasında arkadaşlıklar ve keyif veren gelişmeler var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Günün ilk yarısında kendinize zaman ayırmaya bakmalısınız. Öğle sonrasında işleriniz artarken ortaklaşa konular içerisinde olabilirsiniz.

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