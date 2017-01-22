22 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Günün ilk yarısında psikolojik açıdan daha hassas olabilirsiniz. Öğle sonrasında yenilikler ve kendinizi geliştirebileceğiniz olanaklar bulacaksınız.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Günün ilk yarısında evlilikte daha duyarlı olmak gerekebilir. Öğle sonrasında tamamlanması gereken işler söz konusu olabilir.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Günün ilk yarısında zaman alan işler biraz sıkıntı yaratabilir. Öğle sonrasında yakın beraberlikler, ilişkiler önem kazanıyor.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Günün ilk yarısında duygusal alanda daha kararlı olabilirsiniz. Öğle sonrasında eve yönelik güzel işlerle ilgilenmeniz mümkün.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Günün ilk yarısında ailevi konulara odaklanmak gerekebilir. Öğle sonrasında hareketlilik ve yaratıcı konular dikkat çekiyor.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Günün ilk yarısında konuşmalar, ziyaretler söz konusu. Öğle sonrasında evle ilgili size kazanç getirebilecek olanaklar var.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Günün ilk yarısında harcamalarınızda daha özenli olmalısınız. Öğle sonrasında kişisel alanda önemli adımlar atabilirsiniz. Daha iyimsersiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Günün ilk yarısında duygusal dalgalanmalara açıksınız. Öğle sonrasında bazı gizli olan durumlar ortaya çıkabilir.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Günün ilk yarısında biraz daha önlemci olmalısınız. Öğle sonrasında Ay burcunuzda ilerlerken arkadaşlıklar, gruplar size keyif getirebilir.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Günün ilk yarısında beklentilerinizde daha gerçekçi kalmaya bakın. Öğle sonrasında bazı gizli durumlar gündeme gelebilir.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Günün ilk yarısında yapmanız gereken işler olabilir. Öğle sonrasında arkadaşlıklar ve keyif veren gelişmeler var.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Günün ilk yarısında kendinize zaman ayırmaya bakmalısınız. Öğle sonrasında işleriniz artarken ortaklaşa konular içerisinde olabilirsiniz.
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