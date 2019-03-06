TÜRK SAVAŞ GEMİSİ TCG KARPAZ ZİYARETİNE AÇILDI

“Türk Donanması Türk Milleti ile Buluşuyor” sloganıyla 27 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından biri olan, Mavi Vatan 2019 Tatbikatı çerçevesinde yapılan liman ziyaretlerinde Türk savaş Gemisi TCG Karpaz, bugün ve yarın Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı.