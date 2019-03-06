Türk takımı kan kaybediyor!

Survivor’da kim elendi? Survivor’da elenen isim belli oldu Türk takımı bir kişi daha azaldı…

Survivor son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Üç dokunulmazlık oyunun sonrasında eleme adayları Türkiye takımından çıkmıştı. Ecem, Hakan ve Okay'ın eleme adayı olarak belirlendiği yarışmada SMS oylaması sonucu Survivor Ecem elendi. Survivor'da elenen ismin belli olduğu ada konseyi öncesinde oynanan ödül oyunu ise nefesleri kesti. Son ana kadar mücadelenin sürdüğü yarışta ödül oyununu kazanan takım Türkiye oldu.

Survivor’da kim elendi sorusunun cevabı belli oldu… Survivor’da günler geçtikçe heyecan artarken her hafta yarışmacılar elenmeye devam ediyor. Survivor bu haftaki elenme adayları Ecem, Okay ve Hakan ve olmuştu. Peki, Survivor’da kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve adaya veda eden isim…

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: ECEM ONARAM