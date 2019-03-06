METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi il serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalaması beklenmektedir. Haca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.