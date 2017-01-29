TÜRKELİ KAVŞAĞINDA KORKUTAN KAZA!

Türkeli kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı hastaneye kaldırıldı

Melin DOBRAN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün saat 09.00 civarında meydana gelen trafik kazası, olay yerinden geçenleri korkuttu.

Kaza; Fuat Döner’in (E-31), NY 192 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru seyrederken, Türkeli kavşağını geçtikten sonra direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, ayni istikamette seyreden Mehmet Emin Yaman (E-43) yönetimindeki GF 487 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan GF 487 plakalı araç, yolun solundan çıkıp toprak sete çarptı.

Söz konusu araç çarpmanın ardından yol içerisinde ters dönerek NY 192 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza soncu yaralanan her iki araç sürücüsü ve GF 487 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İzzet Erdoğan (E-54), Serdar Papatya (E-36) ve Aydın Papatya (E-40), olay yerine çağırılan ambulanslara Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre müşahede altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmuyor.

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