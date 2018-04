TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Türkiye’nin 24 Haziran’da erken seçime gideceğini açıkladı.

Erdoğan şöyle konuştu: “Değerli basın mensupları bugün MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bahçeli ile daha önce de değişik defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüşmüştük. Bugünkü görüşmemizde de oldukça geniş bir yelpazede görüştük. Sayın Bahçeli’nin seçimlerin erkene alınması teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin milatıdır. 7 Ağustos 2016 tarihinde Yenikapı’da yaptığımız o büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı açık bir şekilde ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı olarak şahsımın ve partimin dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini sayın Bahçeli’nin ön açmasıyla yerine getirme fırsatı bulduk. Türkiye hala 16 Nisan’dan sonra artık eski diye niteleyebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Gerek suriye’de yürüttüğümüz sınır ötei operasyonlar, gerek bölgemizdeki tarihi önemdeki gelişmeler Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesfetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli’nin önerisini yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşma yolunda karar aldık. Türkiye’nin gündemindeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreçleri hemen başlatıyoruz.”