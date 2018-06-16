Türkiye, Sakarya'da bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeği tartışıyor

Sakarya'da, uzuvları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpek hakkında Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yeni açıklama yaptı. Daha önce 'bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde' diyen Vali "İl jandarma Komutanı’na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye" dedi.

Sosyal medyadan konuyla ilgili yeni açıklamalar yapan Balkanlıoğlu, "İnsanlığa emanet yavru köpeğe uyguladıkları vahşetle ölümüne yol açan alçakları şiddetle kınıyorum. Yasal gereği derhal yerine getirilecektir. O zavallı yavruyu vahşice katleden alçaklar için (Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak) il jandarma Komutanı'na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye. Bizzat takip ediyorum. Merak etmeyin " dedi.

O zavallı yavruyu vahşice katleden alçaklar için (Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak) il jandarma Komutanı’na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye. Bizzat takip ediyorum. Merak etmeyin . pic.twitter.com/km3zgTLSyT — İrfan Balkanlıoğlu (@IrfanBlknlglu) June 16, 2018

Balkanlıoğlu daha önce Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca ilçesindeki hayvanseverlerin, otel ve marketlerden topladıkları yemekleri sahipsiz köpeklere ulaştırdığını söylemişti.

Kendisinin de bu konuda hayvanseverleri desteklediğini ifade eden Balkanlıoğlu, "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor" diye konuşmuştu.

Sakarya Sapanca'da 4 ayağı vahşice kesilmiş halde bulunan yavru köpek öldü.https://t.co/z74whY5BFP — TRT HABER (@trthaber) June 15, 2018

'İŞ MAKİNESİ DE OLSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Balkanlıoğlu, olayı görür görmez emniyet ve jandarma birimlerine konunun araştırılması için talimat verdiğini aktararak, "Olayın jandarma bölgesinde olduğunu öğrendik. Tabii orada yol çalışması olduğu için iş makineleri çalışıyor. İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor. İş makinesi operatöründen kaynaklıysa burada kasıt var mı yok mu hepsine bakılıyor. İş makinesi de olsa gereğini yapacağız çünkü orada bir canlı var mı yok mu, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu iş birileri tarafından mı yapıldı, buna da çok yönlü bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavru köpeği o halde görünce çok üzüldüğünü, kendisinin de hayvan beslediğini dile getiren Balkanlıoğlu, "Şiddetle kınıyorum. Gerek adli gerek idari ne işlem varsa bu işin sorumluları hakkında her türlü cezayı uygulayacağız. İş makinesi operatörü de olsa gerekli cezayı uygulayacağız" dedi.

KALIN: HAYVANA ŞİDDET SUÇTUR, CEZASIZ KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Bayram günü yürekleri burkan bu hadiseyi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirten Kalın, "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, ayrıca paylaşımında "#HayvanaSiddetSuctur" etiketini kullandı.

Bayram günü yüreklerimizi burkan bu hadiseyi Sakarya valimiz @IrfanBlknlglu ile görüştüm. Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak.



İlgili yasa tasarısının Meclis’ten çıkması isabet olacaktır. #HayvanaSiddetSuctur ve cezasız kalmayacaktır. https://t.co/KC0gE160L0 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 16, 2018

NE OLMUŞTU?

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde dün ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da bugün ameliyat edilen yavru köpek tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kaynak: Sputnik türkiye