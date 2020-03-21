Türkiye'de C65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma sınırlaması

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, "Bu gece yarısından itibaren 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" sözlerine yer verildi.