Türkiye'de toplam vaka sayısı 670'e yükseldi Ölü sayısı 9... A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsle ilgili son dakika açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM." ifadelerini kullandı.