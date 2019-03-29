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TUTUKLULAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

TUTUKLULAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Gökhan Naim cinayetinde tutuklular mahkemeye çıkarıldı

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Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak daha önceden tutuklu bulunan Hüseyin Erseyis ve dün akşam tutuklanan Sajid MASOOD, Rana Rahem Aslam KHAN ve Hasan Civelek tutukluluk emri alınmak için bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Hüseyin Erseyis’e 7 gün, diğer 3 zanlıya ise 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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