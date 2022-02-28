Twerk yapan kadın, açık olan pencereden aşağı düştü

Twerk yapmak isteyen bir kadının, açık pencereden aşağı düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Pencere kenarında twerk yapan bir kadın, dengesini kaybetmesinin ardından aşağı düştü.

DURUMU İYİ

Kadının sağlık durumunun merak edilmesi üzerine, kadının yakınlarına ulaşan bazı sosyal medya kullanıcıları, hafif yaralanan kadının durumunun iyi olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. Bazıları kadının alkolün etkisinde olduğunu belirtirken, bazıları da kendisinde olduğunu öne sürdü.

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