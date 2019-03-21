Twitter’da sizi rahatsız eden kullanıcılara karşı önlem almak istiyorsanız onu engellemek en iyi çözüm olacaktır. Engellenen kişiler istenildiği zaman engel kaldırılarak yeniden görünür hale de getirilebilir. Peki Twitter’da engelleme ve engel kaldırma işlemleri nasıl yapılır?

Sosyal medya da günlük yaşama ayak uyduran bir hal aldı. Sosyal medya platformları uygulamaların özelliklerini de kullanıcı alışkanlıklarına göre belirliyor. Bu özelliklerden biri de kullanıcı engelleme ve engel kaldırma işlemleri. Twitter’da paylaşımlarınızı görmesini istemediğiniz kullanıcıları engelleyebilirsiniz. Ya da engelleme amacınız ne olursa olsun istediğiniz an istediğiniz kişiyi engelleyebilirsiniz. Twitter kullanıcılarına engelleme ve engel kaldırma konusunda özgür bırakmıştır.Peki Twitter’da engelleme nasıl yapılır? Twitter’da engel nasıl kaldırılır?

TWİTTER'DA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Twitter'da engelleme işlemi yaptıktan sonra engellenen kişi sizi göremez ve sanki Twitter'da yokmuşunuz gibi görünürsünüz. Peki Twitter'da engelleme nasıl yapılır?

-Twitter'a giriş yapın,

-Ardından engellemek istediğiniz kişiyi bulun. (“Twitter’da Ara” butonunu kullanabilirsiniz)

-Engellemek istediğiniz hesabı bulduktan sonra hesabın üzerine gelip “Ayarlar” simgesine tıklıyoruz.

Daha sonrasında açılan menüler içerisinde yeralan “… Adlı Kişiyi Engelle” butonuna tıklıyoruz.

-İşlemlerimizin devamında engellemek istediğimiz kişinin artık sizi takip edemeyeceği ve mesaj gönderemeyeceğine dair bilgilendirme penceresi gelecektir. Bu pencerede yeralan “Engelle” butonuna tıklıyoruz.

TWİTTER'DA ENGEL KALDIRMA

Twitter'de engellediğiniz kişilerin engelini kaldırdıktan sonra takip etmiş olmayız.Eğer takibe devam etmek istiyorsanız yeniden engellediğimiz kişiyi yeniden takibe almalıyız. Peki Twitter'da engelleme nasıl kaldırılır?

– Engellediğimiz kişinin profilini bulun.

– “Ayarlar” simgesine tıkladıktan sonra karşımıza açılan menüler içerisinde, “Kişinin Engelini Kaldır” kısmına tıkladığınızda, engel kaldırılacaktır.