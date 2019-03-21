Sürekli yorgun hissedenler dikkat!

Hipertiroid nedir, nedenleri nelerdir! İşte hipertiroid belirtileri…

Halk arasında zehirli guatr olarak da bilinen hipertiroidi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Hipertiroidi nedir? Hipertiroidi nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Soğuğa tolerans gösterememe, yorgunluk hissi, kabızlık, depresyon ve kilo alma gibi birtakım belirtilere neden olan hipertiroidi nedir? Hipertiroidi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HİPERTİROİD NEDİR?

Laboratuvar testlerinde T3 ve T4'ün yüksek, TSH seviyesinin ise düşük olduğu tablo “hipertiroidi” olarak tanımlanmaktadır.

Hipertiroid belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Yorgunluk

– Soğuğa karşı artan hassasiyet

– Kabızlık

– Çarpıntı

– Aşırı terleme

– Kuru cilt

– Kilo alımı

– Yüzde şişlik

– Ses kısıklığı

– Kemik erimesi

– Kas güçsüzlüğü

– Yüksek kolesterol seviyeleri

– Uyku problemleri

– Erkeklerde meme büyümesi

– Kas ağrıları, hassasiyet ve sertlik

– Eklemlerde ağrı veya şişlik

– Adet düzeninin değişmesi

– Saçların incelmesi veya dökülmesi

– Yavaşlamış kalp hızı

– Depresyon

– Libido kaybı

– Tekrarlayan idrar ve solunum yolu enfeksiyonları

– Hafıza zayıflığı

– Anemi

– Büyümüş tiroid bezi (guatr)

HİPERTİROİDİ NEDENLERİ

Graves hastalığı

Graves, bağışıklık sisteminin tiroid bezini aşırı miktarda tiroid hormonu üretmesi için uyardığı otoimmün bir hastalıktır. Hipertiroidinin en yaygın nedenidir. Graves hastalığının tedavisinde ilk aşamada hipertiroidi tedavi edilir. Kandaki T3 ve T4 hormonları ilaçlarla normal seviyeye getirilir. Bazı hastalarda hormonların düzelmesiyle belirtiler tamamen ortadan kalkar ve iyileşme sağlanır.

Tiroidit

Tiroidit, tiroid bezinin iltihabıdır. Tiroid hormonlarının kana sızmasına, genel seviyelerini yükseltmesine ve hipertiroidizme yol açmasına neden olur. 1-2 ay sonra, bu hipotiroidizme dönüşebilir.

Tiroidit, viral veya bakteriyel enfeksiyon, otoimmün bir durum veya hamileliği takiben neden olabilir.