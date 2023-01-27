Üç çocuğunu asarak öldürdükten sonra intihar etti
Üç çocuğunu asarak öldürdükten sonra intihar etti
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İstanbul Sancaktepe'de bir evde, baba ve üç çocuğu ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
Sancaktepe’de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.’nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor…
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.
DHA
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