Üç çocuğunu asarak öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul Sancaktepe'de bir evde, baba ve üç çocuğu ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Sancaktepe’de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.’nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor…

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.

DHA