Üç sendika Doç. Dr. Özdemir’e destek belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusundaki görevine son verilen Doç. Dr. Yonca Özdemir’e destek belirtti.

Bahse konu sendikalar tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Özdemir’in “sırf sendikacı diye” görevine son verildiği, dolayısıyla Özdemir’in görevine iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, OTDÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda mali ve idari sorunların bulunduğu, çözüm olarak da akademik personel ve Üniversitede örgütlü ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Personel Sendikası (Kampüs-Sen’i) susturmaya çalışıldığı iddiasında bulunuldu. “Bu bağlamda akademik olarak çok başarılı Sendika Başkanı Doç. Dr. Yonca Özdemir’in tamamen uyduruk nedenlerle ve hukuka aykırı bir şekilde işine son verilmiştir. Bu, yıllardır demokratik üniversite kavramı ile adı anılan ODTÜ için büyük bir utançtır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Eğitim bakanlığı, YÖK ve YÖDAK’a da konuyla ilgili çağrıda bulunuldu.

BRT