UÇAK BİLETİ FİYATLARI, MAHKEMEYE TAŞINIYOR!

Turizmci Ali Polatkan, KKTC’ye uçuş gerçekleştiren üç uçak şirketinin yaptığı koltuk anlaşmalarıyla bilet fiyatlarını yükselttiklerini savunarak, bu durumu Rekabet Kurulu’na şikayet edip, dava açmaya hazırlanıyor

Turizmci Ali Polatkan, KKTC’ye uçuş gerçekleştiren üç uçak şirketinin yaptığı koltuk anlaşmalarıyla bilet fiyatlarını yükselttiklerini savunarak, bu durumu Rekabet Kurulu’na şikayet edip, dava açmaya hazırlanıyor

Ali CANSU

Polatkan Turizm’in sahibi Ali Polatkan, ülkemize uçuş gerçekleştiren üç uçak şirketinin, yüksek oranda koltuk alarak rekabeti engellediklerini savunarak, bunun yasalarımıza aykırı olduğunu iddia etti ve bu konuyu Rekabet Kurulu ile yargıya taşıma kararı aldı.

Ali Polatkan, turizmimizi, halkımızı, üniversitelerimizi, hastamızı ve ticaret sahiplerini etkileyen pahalı uçak biletlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ercan ile Adana arasındaki yarım saatlik uçak biletinin İstanbul’dan Avrupa’ya üç dört saatlik gidiş dönüş uçak biletlerinden çok daha pahalı olduğunu kaydeden Polatkan, yarım saatlik uçuş 800 TL iken, üç dört saatlik uçuşun ise 400 ile 600 TL olduğuna dikkat çekti.

Ülkemizdeki büyük bir turizm şirketinin güneye uçuş fiyatları daha ucuz olduğu için uçuşlarını Larnaka’ya yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Polatkan, “İstanbul-Ercan bileti bin 200 TL iken, İstanbul-Paris bileti 600 TL ise burada bir terslik vardır” dedi.

“Kıbrıs insanı, Kıbrıs’a hapis edildi”

Yüksek uçak bileti fiyatlarının Kıbrıs insanını adeta Kıbrıs’a hapis ettiğini ve bunun bir çıkış yolunun bulunması gerektiğini kaydeden Polatkan, Anavatan Türkiye’ye durumun açıklanması halinde, sorunun aşılması için gereğini yapacağına inandığını belirtti.

Burada Rum’un ambargosunun söz konusu bile olmadığını kaydeden Polatkan, uçak şirketlerinin ambargosunun daha önemli olduğuna dikkat çekti. Uygulanan sistemin bizi ambargonun içerisine soktuğunu ifade eden Polatkan, bunun halkın gelişmesini engellediğini ve tüm sektörleri boğduğunu söyledi.

KKTC’ye uçuş gerçekleştiren uçak şirketlerinin yüzde 98’lik bir kapasite ile uçuş gerçekleştirdiklerini ifade eden Polatkan, uçak şirketlerinin Kıbrıs ile Türkiye arasındaki kâr oranlarının Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki kâr oranlarının yaklaşık üç katı olduğunu belirterek, “İki üç tane hava yolu şirketi Kıbrıs Türkü’nün ensesinde boza pişirir. Bu bir acımasız rekabettir” dedi.

“KTHY batmadı, batırılmıştır”

Uçaklarda, özellikle fiyat politikasında denge unsuru olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batmasından herkesin üzüldüğünü kaydeden Polatkan, “Görev zararı olarak devlet KTHY’yi yaşatabilirdi. Ama iddia ediyorum, KTHY kendi doğal şartları içerisinde batmadı, batırılmıştır” dedi.

“Ek sefer de koymuyorlar”

Uçak şirketlerinin ek sefer koymayarak büyük bir kâr oranı ile uçuş gerçekleştirdiklerini de anlatan Polatkan, toplumun tüm kesimlerinin yüksek fiyatlı uçak biletlerinden rahatsız olduğunu söyledi.

Bu olayın sadece insanların tatile gitmesini değil, ülke gelişimini de engellediğini kaydeden Polatkan, “Bu ülkemizin hapsedilmesi olayıdır” dedi.

“Koltuk anlaşmaları Rekabet Yasası’na aykırıdır”

Ülkemizde kurulan Rekabet Kurulu’nun Avrupa Birliği uyum yasalarına göre yapıldığını ifade eden Polatkan, uçak şirketlerinin yaptığı koltuk anlaşmalarının Rekabet Yasası’na aykırı olduğunu ve tekelcilik yarattığını belirtti.

Bir şirkete 100 ile 200 bin koltuk verilirken, diğer küçük şirketlerin koltuk anlaşmalarını yapamadıklarını hatırlatan Polatkan, “Böyle olur ise küçük acenteler ortadan kalkar, doğal olarak rekabet de kalkar. Sadece KKTC’den dışarıya değil, dıştan KKTC’ye gelen turizmin de tekelleşmesini sağlar” dedi.

Büyük acentelerin “Benim elimde koltuk var” diyerek otellerden alınan tek yetkililiğe gidildiğini kaydeden Polatkan, bunları incelettiklerini ve rekabet uyum yasalarına aykırı olduğunu saptadıklarını söyledi.

Konuyu uzmanlara ve ehil olan avukatlarla araştırdıklarını, ardında ise Rekabet Kurulu’na şikâyet edeceklerini anlatan Polatkan, “Yüksek Mahkeme’ye kadar gideceğiz. Bu yasalar ile yapılan koltuk anlaşmaları terstir. Turizmi, acenteleri, halkı ve herkesi etkiler. Haksız rekabet ile karşı karşıyayız” dedi.

Başvuruyu şahsi olarak yapacağını anlatan Polatkan, bu konuda bir kamuoyu da yaratmaya çalıştıklarını, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri (KITSAB) ile görüştüklerini, ancak koltukları alanların yönetim kurulunda olmasından dolayı ilgisiz kaldıklarını da iddia etti. Bu konuda imza kampanyası da başlatacaklarını anlatan Polatkan, en büyük tepkiyi Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin koyması gerektiğini belirtti.

Koltuk anlaşmalarına neden karşı olduklarını da anlatan Polatkan, “Koltuk anlaşmaları, uçağı garantiye aldığı için geriye kalan koltuklar öğrenciye, halka, hastalarımıza ve iş insanlarına yetmiyor. Tüm bunların sıkıntısını yaşıyoruz” dedi.

“Hükümete büyük görev düşüyor”

Ülkenin bir seçimden geçtiğini, gelecek hükümetin en kısa zamanda bir hava yoluna destek vermek veya devlet eli ile görev zararıyla başka bir hava yolunun devreye girmesini sağlayabileceğini anlatan Polatkan, şöyle devam etti:

“Özel sektör, bugün bir hava yolu kurabilir. Büyük oteller ve işletmeler elini taşın altına koyup bunu yapabilir. Şimdi işleri dönüyor. Bugün 14 tane daha büyük otel yapılıyor. İşleri o zaman dönmezse ne yapacaklar? Hepimizin elimizi taşın altına koymamız şart. Örneğin benzine ek 20 kuruşluk zam yapılacak, toplanacak 30 ile 40 milyon TL’ler, görev zararı olarak ulaşımı dengelemek için kullanılabilir. Sistem çok. Yeter ki masaya oturalım. Görüşebileceğimiz çok şey var” dedi.

KKTC’ye uçuş gerçekleştiren üç hava yolu şirketinin, büyük casinolu oteller ile yıllık koltuk anlaşmaları yaptıklarına dikkat çeken Polatkan, bunların ucuz biletler olduğunu, geriye kalan koltukların ise yüksek rakamlı koltuklar olduğunu söyledi.

Pahalı koltuk biletlerinin, alternatif turizmimize de darbe vurduğunu ve gelişmesini engellediğini kaydeden Polatkan, devletin alternatif turizm modellerine eğilmesi halinde bunun ulaşım bacağını da düşünmesi gerektiğini ifade etti.

“Burada haksız rekabet vardır”

Uçak biletlerinde haksız bir rekabetin olduğunu kaydeden Polatkan, ülkemize turist getirip yollayan 150’ye yakın turizm acente sayısının 10’un altına gerilediğini belirtti.

Bugün 14 tane 5 yıldızlı lüks otel yapıldığını, ancak 14 tane pansiyon veya küçük otel yapılmadığına dikkat çeken Polatkan, devletin uçak biletleri konusunda bir dengeleme yapmadığını söyledi. Halka dayalı turist gelmediği için esnafın işlemediğini de kaydeden Polatkan, küçük otellerin ise müşteri bulamadığını söyledi.

“Öğrenciler ve halk mağdur oluyor”

Kuzey Kıbrıs bir ada ülkesi olduğu için çıkış noktasının hava ve deniz yolu olduğunu belirten Polatkan, uçak biletlerinin aşırı pahalılığının hava yolu ile ulaşımı imkânsız hale getirdiğini söyledi.

Türkiye ile Kıbrıs arasındaki uçak seferlerinin ucuza yapılması gerektiğini, bunun başarılmaması halinde toplumun ikinci bir ambargo ile karşı karşıya kalacağını belirten Polatkan, ekonominin kalkınması için turizme ihtiyacı olduğunu belirtti.

KKTC ile Türkiye arasındaki uçuşların 800 ile 2 bin TL’ye ulaştığını kaydeden Polatkan, uçak biletlerinin pahalılığından halkın, ticaret adamlarının, üniversite öğrencilerinin ve hastaların büyük oranda etkilendiğini ifade etti.

Bir öğrencinin yılda 8 ile 10 kez ülkesine gittiğinin varsayılması halinde, yıllık 24 bin TL’ye ihtiyaç duyduğunu anlatan Polatkan, uçak biletlerinin pahalılığının üniversite sektörüne de zarar verdiğine dikkat çekti.

Ercan ile Adana arasındaki yarım saatlik uçak biletinin İstanbul’dan Avrupa’ya üç dört saatlik gidiş dönüş uçak biletlerinden çok daha pahalı olduğunu kaydeden Polatkan, yarım saatlik uçuş 800 TL iken, üç dört saatlik uçuşun ise 400 ile 600 TL olduğuna dikkat çekti.

Ülkemizdeki büyük bir turizm şirketinin güneye uçuş daha ucuz olduğu için uçuşlarını Larnaka’ya yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Polatkan, “İstanbul Ercan bin 200 TL iken, İstanbul Paris 600 TL ise burada bir terslik vardır” dedi.

Kıbrıs