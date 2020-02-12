UCUZ ATLATTI!
Ciglos’ta kaza
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Lefkoşa – Girne anayolunda Ciglos mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa’dan Girne istikametine seyreden DJ 992 plakalı aracın sahibi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan koruyucu bariyerlere vurduğu iddia ediliyor.
Görgü tanıklarının iddiasına göre sürücü kazada hafif yaralandı.
Lefkoşa DR. Burhant Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan sürücü müşade altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : Lefkoşa – Girne anayolu, Ciglos mevkii, trafik kazası
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