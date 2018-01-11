"UFUKTA YENİDEN SEÇİM VAR!"

Başkent Lefkoşa’da vatandaşlar, erken genel seçim sonuçlarını Havadis’e değerlendirdi. Vatandaşların geneli, bu sonuçlara göre kurulacak hükümetin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasının neredeyse imkansız olduğu görüşünde

Duygu ALAN

7 Ocak’ta yapılan Erken Genel Seçim’de sandıklardan çıkan oyların partilere dağılımı Başkent Lefkoşa’da birçok vatandaş için sürpriz oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin sandıktan daha yüksek bir oy oranı ile çıkması beklentisinde olanlar, 8 Ocak’ta gayri resmi sonuçların belirlenmesi ile adeta şok yaşadığını ifade etti.

Bazı vatandaşlar, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin de sandıktan daha yüksek bir oy ile çıkmasını beklediklerini, ancak sonuçların açıklanması ile birlikte hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Bazı vatandaşlar, Ulusal Birlik Partisi’nin sandıktan iyi bir oy alacağını tahmin ettiğini ancak en çok oy alan birinci parti olarak çıkmasını beklemediklerini dile getirdi.

Çoğunluk “yeniden seçim” dedi

Başkent Lefkoşa’da vatandaşlar, erken genel seçim sonuçlarına ilişkin görüşlerini Havadis okurları ile paylaştı.

Vatandaşların büyük çoğunluğu, mevcut seçim sonuçlarına göre kurulacak bir hükümetin sağlıklı ve istikrarlı olamayacağı görüşünü ortaya koydu, ülkenin en geç 6 ay içerisinde yeniden seçime gitme olasılığının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Halk iradesini savunanlar da var

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan vatandaşların bazıları seçimin gayet demokratik şekilde yapıldığını ve sandıktan çıkan tek neticenin “halkın iradesi” olduğunu belirtti.

Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, ülkenin yeniden bir seçime hazır olmadığını, yakın gelecekte yapılacak bir genel seçimin devlet bütçesine, dolaylı olarak da vatandaşın cebine ciddi zarar vereceği görüşünü ortaya koydu.

Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi?

Mehmet Kadiri: Yeniden seçime gidilecek

“Benim için sürpriz oldu. Bu kadarını beklemezdim. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu kadar az oy alacağını hiç beklemiyordum. Ulusal Birlik Partisi’nin de bu kadar başarı göstereceğini tahmin etmiyordum. Parti başkanı olarak televizyona bile çıkmayan ve partinin kendisini savunmayan bir liderin seçimde bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmüyordum. Bana göre erken seçim ufuktadır. Çünkü şu durumda bir hükümetin kurulması güç, kurulsa da o hükümet sıhhatli olmayacaktır. Bir taraftan ‘Hesap soracağız’ diyenler bir taraftan hesap vermek üzere olanlarla bir arada bu iş yürümez. Bu zoraki bir izdivaca benzer. Zorla birliktelik bence olmaz. Bence yerel seçimlerle birlikte genel seçimler de yapılabilir. Böylece ekstra devletin harcaması da olmaz.”

Selçuk Ekendal: Hükümet kurulsa bile uzun ömürlü olmayacak

“Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu kadar az oy almasını, bu kadar az milletvekili çıkaracağını birçoğu gibi ben de hiç beklemiyordum. Karma oylarda Tufan Erhürman en fazla oy alan isim oldu ancak parti bazında CTP’nin aldığı oy sayısı bence pek çoğumuzu şaşırttı. Bana göre bunun nedeni de çok sayıda seçmenin sandığa gitmemesinden kaynaklanıyor. Bunun sebebi ise güven kaybı. Vatandaşlar artık usandı bu siyasilerden. Halk yeni siyasetçiler görmek istiyor. Bence eski siyasetçiler artık emekli olsunlar. Eskiden Kore Meclisi’nde izlerdik kavgaları maalesef şimdi bizde de olmaya başladı. Yumruklaşmaya kadar gidildi mecliste. Bence gelinen noktada hükümet kurulsa bile uzun ömürlü olmayacak. Çünkü saygı ve sevginin olmadığı yerde sağlıklı birliktelikler olamaz. Daha yamalı bir bohça ile hükümet yapmaya çalışıyorlar. Bence baraj yüzde 10’a çıkarılmalıdır. ”

Kemal Özdevim: HP hariç hepsi o yamalı bohçanın birer parçaları

“Bana göre hiç sürpriz bir sonuç olmadı. 2002 yılı öncesi yamalı bohça usulü vardı. Halkın Partisi dışındaki diğer bu partilerin hepsi o yamalı bohçanın birer parçalarıdır. Bu düzenin koruyucularıdır. Seçimlerde de aldıkları oylar, 2004-2002 öncesi rakamlardır. Kemik oylarıdır. Bu seçim sonuçlarına göre bir hükümet kurulup kurulmayacağı ise Türkiye Cumhuriyeti’nden bu hususta gelecek sinyallere bağlıdır düşüncesindeyim. Eğer Türkiye’deki Anayasa Uzmanı Burhan Kuzu’nun açıklamalarını dinledik. Başkanlık sistemine vurgu yaptı. Bizde de toplumlar arası görüşmeler vardır, onun zeminleri vardır. Başkanlık sistemi ile beraber bir de anayasa değişikliği olabilir. Hem erken seçim hem de anayasa değişikliği olabilir. Kısacası ufukta bir erken seçim ve başkanlık sistemi için bir alt yapı hazırlığı olabilir.”

Mehmet Abdurrahman Albayrak: Yeniden seçim çok muhtemel

“Kemal Dürüst sandığa gömüldü ya benim için güzel bir sürpriz oldu. Demek ki, 400-500 Turistik T vermekle sandıktan başarı ile çıkılamıyormuş. Bu seçimlerde bunu Kemal Dürüst de anladı, bu niyette olanlara da kurulacak yeni hükümet için de testi kırılmadan önce bir uyarı, örnek oldu. Ancak bu seçim sonuçlarına göre bir hükümet kurulacağını da zannetmiyorum. Bence önümüzde erken zamanda yine seçim olacak. Koalisyon hükümeti kurulsaydı güzel olurdu. Neticede yeniden seçime gitmek devlete ciddi bir külfet olacak ve bu zarar da yine vatandaşların cebinden çıkacak. Ancak görünen de o ki hükümet kurulmayacak. Çünkü Ulusal Birlik Partisi seçimden birinci parti çıktı ancak diğer partiler UBP ile hükümet ortağı olmak istemiyor. Bekleyip göreceğiz.”

Salim Başsın: HP UBP ile koalisyona girmezse sonunu hazırlar

“Bence sandıklardan çıkan sonuç gayet normal. Ben kendi adıma ciddi bir şaşkınlık yaşamadım. Hatta Ulusal Birlik Partisi’nin sandıktan tek başına iktidar olarak çıkmasını bekliyordum. Hükümet kurmak için de Halkın Partisi eğer Ulusal Birlik partisi ile koalisyona girmezse bana göre sonunu hazırlar. Bence bir hükümet kurulacak. Eğer bu UBP-HP koalisyon hükümeti olmazsa, UBP-DP ve YDP koalisyon hükümeti olacak. Arkamızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti var.”

İlker Kaptanoğlu: Herkes kendi çıkarı peşinde

“Sandıklardan çıkan sonuçlar bana hiç sürpriz olmadı, ben dile getirmeyeceğim ancak bu sonuçların böyle olmasının nedenleri de bellidir. Kimse kimse ile koalisyon istemiyor. Ama bana göre bu memlekette herkesin derdi kendi şahsi çıkarlarıdır. Memleketin hayrına bir şeyler yapma gailesini taşıyan yok. Bu ülkeye tonlarla su geldi. Ne yapıldı? Yeniden seçime gidilebilir. Bu sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyona kimse yanaşmıyor. İş diğer partilere kaldı.”

Engin Destur: CTP ve TDP’den daha iyi bir sonuç bekliyorduk

“Bana göre bu seçim sonuçları tam bir sürprizdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yüzde 12’ye düşmesi beklenen bir durum değildi. Toplumcu demokrasi Partisi’nin de barajı aşıp daha iyi bir netice almasını beklerdik. Ancak maalesef olmadı. Olmamasının sebepleri de çok. Bu sebeplerden biri de geçmişte yapmış oldukları bazı yanlışlardan dolayı bir güven kaybı bir istikrarsızlık var. Şu tabloya baktığımızda ise bir hükümet kurulabilir ancak kurulacak hükümet de çok uzun ömürlü olmayacak. Bir altı ay sonra muhtemelen bir seçim daha olacak. Ulusal Birlik Partisi de bu oyunları çok iyi bildiği için bu durumu lehine çevirecek. Sandıktan yine başarı ile çıkacak. Yani şuandaki kaotik ortamı UBP lehine çevirecek.”

Uğurcan Dağcıoğlu: Halk iradesine saygı duyulmalıdır

“Öyle veya bir seçim oldu ve seçim sonuçları hoşa gitsin gitmesin halk iradesini ortaya koydu. Yeniden bir seçime gitmek bence hem ülke ekonomisine ciddi darbe olacaktır hem de demokrasiye saygısızlık olacaktır. Halk bu şekilde karar verdi. Bizi yöneteceklerin de halkın bu iradesine saygı duyması bu çerçevede kararlarını alması lazımdır. Şimdi birlik beraberlik zamanıdır. Ülkeyi ileriye taşımak için elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir. ‘Ben hükümet kurmam’, ‘ben şu parti ile koalisyon ortağı olmam’ demekle kendilerine oy veren kişilere saygısızlık yapmış olacaklar.” Halkın iradesine saygısızlık yapılmış olacak. Hepsi seçim istedi, halkın iradesini istedi. Halk seçimini bu şekilde yaptı. Yeniden bir seçim ekstra mali yükten başka bir netice getirmeyecek. Bir an önce hükümet kurulmalı ve halkın refah seviyesini yükseltecek çalışmalar yapılmalı, kararlar alınmalıdır.”

HAVADİS