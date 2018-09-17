Uğurlu gününde nişanlandı

Popçu Ece Seçkin, 4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile önceki akşam aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

Popçu Ece Seçkin, 4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile önceki akşam aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Seçkin’in evinde gerçekleşen törende kullanılan tüm güller Güney Afrika’dan özel olarak getirildi. Popçu, “Her ayın 15’i benim için hep uğurlu olmuştur. Uğurlu günümde nişanlandım” dedi.