EĞİTİM VE SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde, eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

KTÖS Başkanı Emel Tel ve Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptıkları konuşmalarda, okullardaki eksikliklerle ilgili daha önce yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını ve eğitim yılının sorunlarla başladığını söyleyerek, yaşanan sıkıntıların en kısa sürede çözülmemesi halinde eylemlerinin dozunu artıracakları uyarısında bulundu.

Sendika yetkilileri, okullarda; öğretmen, müdür, kitap, kırtasiye, hademe eksikliği yaşandığını belirterek, “Eğitim ve sağlıkta tasarruf anlayışının kabul edilemez olduğunu” söyledi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında bakan ve bürokratların değiştiğini, bunun eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumlu yansıyacağını; eğitim yılının sorunsuz başlayacağını düşündüklerini ancak bunun olmadığını söyleyerek, “zihniyetin değişmediğini” iddia etti.

Okulların deftersiz, kitapsız, sandalyesiz, öğretmensiz, okul yöneticisi olmadan açıldığını söyleyen Maviş, bu sorunların nedeninin siyaset olduğunu savundu.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan protokolün, kamudaki münhal sayılarına kısıtlama getirdiğini söyleyen Maviş, ilkokullarda yüzde 25 öğretmen eksikliği bulunduğunu belirtti.

Kitap kırtasiye eksikliklerine değinen Maviş, din dersinin ortaokullarda seçmeli olmasına yönelik kararın ardından TC yardım heyetinin kitap basımına ilişkin ödemeyi bloke ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine ihaleye çıkıldığını, başvuru olmaması üzerine gecikmeler yaşandığını dile getiren Maviş, ihaleye TL üzerinden çıkılmasını eleştirdi.

İlahiyat Kolejinin eksiksiz açıldığını söyleyen Maviş, ilkokul, anaokul ve özel eğitim okullarının ise eksikliklerle açıldığını belirtti.

“Eğitim yatırım ister, tasarrufun adı bile geçmemesi gerekir” diyen Maviş, bakanlıktan sorunların çözümüne yönelik ayrıntılı açıklama talep etti.

Son aylarda ülkeye gelen işgücü sayısındaki artışa paralel olarak öğrenci sayısında da artış olduğu ve sınıflardaki öğrenci sayısının 35-40’lara ulaştığı duyumu aldıklarını belirten Maviş, hükümetin bu konuda acil önlem almasını, kalıcı olması adına yasa hazırlanması gerektiğini söyledi.

Maviş, nüfus sayısını bilmeden eğitimi planlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

KTÖS Başkanı Emel Tel, sendikanın eğitim yılı başlamadan önce gerekli uyarıları yaptığını ancak okulların eğitim-öğretim yılında sorun ve eksikliklerle başladığını belirtti.

Tel, öğretmenlik sınavının okulların açılış tarihinden 1 hafta sonra gerçekleşeceğini, yeni atanacak olan 36 öğretmenin takriben okulların açılmasından 3 hafta sonra görev yerlerine gidebileceklerini, tasarruf adı altında öğretmen kadrolarının yüzde 25 azaltıldığını belirtti.

Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Gazimağusa merkez okullarının genelinde öğrenci artışı gözlemlendiğine dikkati çeken Tel, bazı okullarda sınıflardaki öğrenci sayısının yasaların da üzerine çıktığını, 40’a yaklaştığını, okullarda 84 öğretmen ihtiyacı, 7 okulda müdür, bazı okullarda hademe eksiklikleri olduğunu kaydetti.

Kitap, kırtasiye, okul, mefruşat ihtiyacında değinen Tel, şunları söyledi:

“Devletin ihalelerdeki ödemeleri geç yapması ve dövizdeki kur dalgalanmasından dolayı çıkılan kitap, inşaat, tadilat ve malzeme alımı ihalelerine ya başvuru olmamış, ya da geç zamanda başvurular tamamlanmıştır. Şu an okullarımıza kitap ve malzemenin ne zaman tedarik edileceği belirsizdir. Seçim öncesi eğitim ile ilgili projelerini teorik olarak ortaya koyan dört koalisyon ortağının, pratikte sınıfta kaldığı açıktır. Mayıs ayından itibaren uyarı yapmamıza rağmen öğretmensiz, kitapsız, deftersiz, sandalyesiz, masasız, kalemsiz bir döneme giriş yapıyoruz.”

Temel insan haklarından olan eğitim ve sağlıkta tasarruf anlayışının “kabul edilemez olduğunu” söyleyen Tel, yaşanan sorunların temel sorumlusunun hükümet ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olduğunu savundu.

Minareliköy kavşağında yaşanan trafik sorununa da değinen Tel, taşocağı kamyonlarının tehlike yarattığını, önlem alınması gerektiğini söyledi.

Tel, sorunlara yönelik ivedi çözümler üretilememesi halinde öğretmenler ve okul aile birlikleri ile beraber demokratik eylem hakkını kullanacaklarını belirtti.